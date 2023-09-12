Больше очагов бруцеллеза выявлено в Карагандинской области по сравнению с прошлым годом

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Эпидемиологическая обстановка по бруцеллезу на территории Карагандинской области продолжает оставаться нестабильной. В текущем году среди жителей Карагандинской области зарегистрировано 19 впервые выявленных случаев бруцеллеза, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года отмечается рост на 2 случая. Случаи бруцеллеза зарегистрированы в городах Караганда, Сарань, Шахтинск, Абайском, Бухаржырауском, Каркаралинском, Нуринском районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Шетском, Абайском, Актогайском, Нуринском и Бухаржырауском районах положительно реагирующих на бруцеллез сельскохозяйственных животных на 337 голов больше по сравнению с 2022 годом. Как известно, крупный и мелкий рогатый скот является основным источником возбудителя бруцеллеза для человека,

«В ходе эпидемиологического обследования установлено, что источником заражения бруцеллезом у 61,8% людей является использование молока и молочных продуктов в пищу без термической обработки и приобретение их у физических лиц, в 38,2% случаев нарушение санитарно-гигиенических норм и правил при уходе за сельскохозяйственными животными у частных владельцев скота, несвоевременное лабораторное обследование животных. В пробах, взятых из внешней среды, возбудители бруцеллеза выявлены в 13,2% молочных продуктах, 25,0% корма. Эти выявленные положительные результаты указывают на распространение микробов во внешнюю среду и, в свою очередь, могут быть факторами передачи этой инфекции», - сообщила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской областии Гульжан Байгутанова.

Бруцеллез - это зоонозная инфекция, передаваемая от животных человеку при контакте с заражёнными животными. Возбудители инфекции - бактерии (бруцеллы), патогенные для человека микроорганизмы. Инкубационный период бруцеллеза от 7 дней до 8 недель, чаще 2 недели. Симптомы бруцеллеза у человека развиваются, обычно, постепенно и не имеют особенных характеристик.

Пациенты обчно жалуются на недомогание, потерю аппетита, головные боли и быструю усталость. При отсутствии лечения болезнь обостряется, температура тела больного повышается до 38-39 градусов, появляется покалывание в руках и ногах, боли в пояснице, потливость к ночи, бессонница, разбитость, лимфатические узлы, преимущественно шейные и подмышечные, несколько увеличиваются в размерах и умеренно болезненные на ощупь.

При самостоятельном лечении, болезнь может перейти в хроническую форму.

Источником инфекции являются сельскохозяйственные животные, в основном мелкий и крупный рогатый скот. Заболевают также лошади, свиньи, верблюды, собаки. Болезнетворные микроорганизмы попадают в организм человека через кожу или через слизистую, особенно при употреблении зараженных продуктов питания животного происхождения (молоко, сыры, мясо) в сыром виде или недостаточно термически обработанных, при уходе за больными животными, во время отела, забоя больного животного, разделки его туши и т.д. Так же в сельских районах одним из источников может быть навоз, который используется в качестве топлива. Человек, во время заболевания, для окружающих людей не заразен.

Меры профилактики:

- лучше всего покупать сельскохозяйственные продукты в тех магазинах или на рынках, где есть ветеринарный контроль;

- очень важна термическая обработка продуктов: нужно тщательно прожарить мясо, вскипятить молоко;

- соблюдать гигиену при уходе, содержании сельскохозяйственных животных, мыть руки с мылом, пользоваться защитными средствами (перчатками), особенно при контакте с больными животными;

- строго соблюдать правила личной гигиены.