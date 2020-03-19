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Больше недели ищут 33-летнюю актюбинку

19 Марта 2020 20:19
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Больше недели ищут 33-летнюю актюбинку

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 8 дней ищут в Актобе 33-летнюю женщину Наталью Трешкину, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

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11 марта женщина вышла из дома в поисках работы и не вернулась. Наталья Трешкина среднего телосложения, волосы каштановые, глаза карие. Была одета в куртку темно-зеленого цвета, зеленую кофту, брюки черного цвета и сапожки. На правом плече имеется татуировка в виде веток дерева. Она состоит на учете в психоневрологическом диспансере с

диагнозом «депрессивный синдром», возможна потеря памяти.

«При получении какой-либо информации необходимо сообщить по адресу: город Актобе, улица Братьев Жубановых № 271 «А». Контактные телефоны: 102, 936-225, 936-100. сот. тел.: 8-776-546-66-66, 8-701-380-80-30, 8-708-188- 63-58, +7-776-765-2444», - отметили в ДП.


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Ключевые слова: Актюбинская область, МВД РК,
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Автор:

Самал Ендибаева

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