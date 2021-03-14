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    11:19, 14 Март 2021 | GMT +6

    Больше миллиона тенге штрафов наложено в ВКО за несоблюдение ограничительных мер

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы продолжают ежедневные рейдовые мероприятия на предмет соблюдения установленных ограничений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    12 марта в Усть-Каменогорске мониторинговые группы провели рейды на 227 объектах предпринимательской деятельности. Было зарегистрировано 12 фактов нарушения ограничительных мер, установленных главным санврачом области. Также наложены штрафы по ранее выявленным нарушениям, в непродовольственных и продовольственных магазинах продавцы находились без медицинских масок. Общая сумма штрафа составила 831 345 тенге.

    В Семее 12 марта мониторинговые группы проверили на соблюдение санитарно-эпидемиологических мер 332 объекта, в том числе 283 объекта входят в «тепловую карту» и охвачены ежедневной проверкой. В ходе рейдов выявлено 17 нарушений, в том числе несоблюдение масочного режима в торговых домах, на рынках и проведение массового мероприятия. Было составлено 4 протокола на сумму 175 020 тенге, взыскано 5 штрафов на сумму 218 775 тенге.

    В Шемонаихинском районе 12 марта в ходе мониторинговых мероприятий было охвачено 79 объектов предпринимательской деятельности, зарегистрировано 4 нарушения.

    В Глубоковском районе в минувшие сутки проведено 18 рейдов на 126 объектах. Мониторинговыми группами выявлено одно нарушение, а именно несоблюдение масочного режима. Сумма штрафа составила 43 755 тенге.


    Теги:
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