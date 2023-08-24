Больше месячной нормы осадков выпало за вечер в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По данным РГП «Казгидромет», вечером 24 августа в столице выпало больше месячной нормы осадков. Так, выпало 42 мм осадков, при месячной норме 31 мм осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Астаны.



В акимате сообщили, что в связи с залповыми ливнями по городу задействовано более 100 единиц техники: АС машины и мотопомпы.

Фото: gov.kz«Один из основных участков, который сегодня подтопило - проспект Улы Дала. Здесь строятся очистные сооружения, проект еще не завершен. Вопрос строительства сетей ливневой канализации и очистных сооружений находится на контроле акимата города», - отметили в ведомстве.Ранее удалось решить проблему с подтоплениями на более 200 проблемных участках.В текущем году планируется построить 2,5 км магистральных сетей ливневой канализации для отвода поверхностных стоков. Организацией «Elorda eco system» на постоянной основе ведутся соответствующие мероприятия в целях обеспечения отвода поверхностных стоков: прочистка коллекторов и дождеприемников, пропарка труб, откачка вод, строительство систем ливневой канализации и очистных сооружений.