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    14:04, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Больше месячной нормы осадков выпало за сутки в селах СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В отдельных селах Северо-Казахстанской области за минувшие сутки выпало больше месячной нормы осадков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», первый сильный весенний дождь прошел практически по всей территории области. Некоторым селам апрельский ливень принес больше месячной нормы осадков.

    «В селе Корнеевке Есильского района при месячной норме 18 мм осадков выпало 19 мм, в селе Возвышенке района М. Жумабаева при норме 17 мм выпало 18,1 мм осадков. Около половины месячной нормы за последние сутки местами выпало в районах им. Г. Мусрепова, М. Жумабаева, Есильском, Жамбылском, Тайыншинском, Тимирязевском, Шал акына», - рассказали в гидрометеорологической службе.

    В ближайшие часы по области ожидается 14-16 градусов тепла, в южных районах – до плюс 21 градуса. Ветер западный со скоростью 15-20 метров в секунду. Местами порывы – до 23-28 метров в секунду.

    На 29 апреля в регионе объявили штормовое предупреждение из-за тумана.


    Теги:
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