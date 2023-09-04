Больше месячной нормы осадков выпало за сутки в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в минувшие сутки шли проливные дожди. В отдельных районах и городе Петропавловске выпала месячная норма осадков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», регион находится под влиянием атмосферных фронтальных разделов Северо-Западного циклона, который принес дождь, грозу и град.

«Фактически днем 3 сентября по области наблюдались осадки от умеренных до сильных. От 1 до 14,5 мм - умеренные - на большей части области. Сильный дождь зарегистрировали метеостанции «Талшик» - 22,5 мм, «Кызылжар» (в Петропавловске) - 18,8 мм, «Кызылтуское» - 18,1 мм, «Благовещенка» 18,2 мм при норме 22-34 мм. Минувшей ночью дождь шел практически по всей области - от 1,1 до 9,2 мм. Сильный дождь зафиксирован в Петропавловске, Бесколе, Новоникольске. В Петропавловске за сутки выпало 49,4 мм осадков при месячной норме в 31 мм. Ранее в прогнозе на сентябрь мы давали информацию о прохождении грозы в первой декаде, при грозе же - дожди ливневые», - сообщила директор филиала Кымбат Мергалимова.

Гроза вчера гремела почти по всей по области, местами прошел град, метеостанции «Тимирязево» и «Петропавловск» зафиксировали порывистый ветер.

По прогнозам синоптиков, сегодня циклон уйдет, несколько дней ожидаются без осадков. Очередной, но менее интенсивный циклон, придет в Северо-Казахстанскую область 9 сентября.

4 сентября днем на большей части области пройдет дождь. На востоке, юге - гроза. Ветер северный 15-20, порывы 25 метров в секунду. Температура воздуха - 12-17 тепла.

5 сентября на северо-востоке области - дождь, ночью и утром - туман. Ветер северо-западный 9-14, на востоке области порывы - 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-10, днем - 12-17 тепла.

6 сентября ожидается погода без осадков. Ветер северо-восточный, северный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-8, 12-17 тепла.

7 сентября осадки не прогнозируются. Сохранится северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью 3-8 градусов, днем воздух прогреется 15-20 тепла.