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    12:53, 24 Март 2021 | GMT +6

    Больше месячной нормы осадков выпало за сутки в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коммунальные службы Нур-Султана работают в усиленном режиме. Только за прошедшие сутки (23 марта) в столице выпало свыше 26 мм осадков, что больше месячной нормы на 8 мм. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    За прошедшие сутки коммунальные службы вывезли из Нур-Султана 83 тысячи м3 снега. В ночь с 23 на 24 марта в саночистке дорог, тротуаров, площадей и других общественных пространств было задействовано почти 1200 единиц специализированной техники и почти 200 дорожных рабочих. Только за ночь КамАЗами было совершено почти 3700 рейсов на полигоны. За сутки - более 5700 рейсов.

    Сегодня, 24 марта на снегоуборочные работы вышли свыше 1500 единиц спецтехники и порядка 1800 дорожных рабочих.

    Отметим, проведение снегоуборочных работ в Нур-Султане ведется беспрерывно в двухсменном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки.

    В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Далее от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары и т.д.

    Весь снег вывозят на одиннадцать полигонов, расположенных во всех районах столицы. На полигонах установлены фото- и видеокамеры для контроля.


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