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    17:30, 10 Май 2022 | GMT +6

    Больше месячной нормы осадков выпало за сутки в Атырау

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    Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау, где 9 мая начался ливневый дождь, за сутки выпало больше месячной нормы осадков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

    Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям области, 9 и 10 мая 2022 года в результате ливневых дождей на территории города Атырау выпало 36 мм осадков, что больше месячной нормы. Дождем затопило дома в частном секторе и часть центральных и перефирийных улиц.

    Для откачки воды мобилизовано 54 единицы вакуумной техники, 78 человек. На настоящий момент вывезено 40 тыс. кубометров дождевой воды.

    «Созданный при акимате города штаб продолжает работу по откачке воды совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям города Атырау. Жителям угрозы нет»,- сообщили в пресс-службе городского акимата.


    Теги:
    Атырауская область МЧС Погода Происшествия Атырау Происшествия, ЧС
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