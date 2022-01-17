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Больше месячной нормы осадков выпало в районах СКО

17 Января 2022 13:23
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Больше месячной нормы осадков выпало в районах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В выходные дни Северо-Казахстанская область находилась под влиянием циклона, который принес в регион сильный ветер и осадки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В филиале РГП «Казгидромет» рассказали, что с 15-го января по ночь 17-го января по всей области наблюдался снегопад, метели с усилением юго-западного ветра со скоростью 20-23 метра в секунду, местами до 26 метров в секунду и ухудшением видимости до 200 метров.

«Осадков выпало от 3 до 22 мм, при норме 4-7 мм. По Петропавловску выпало 8,7 мм, что превышает декадную норму на 24%. С начала января по области осадки выпали неравномерно: от 6 до 54 мм при месячной норме 11-23 мм. Наибольшее количество осадков выпало в Кызылжарском, им. Г.Мусрепова, Есильском и Тимирязевском районах. В этих районах на 17 января количество осадков превышает месячную норму на 27-52%», - проинформировала заместитель директора филиала Наталия Левина.

Напомним, в выходные дни по области из-за непогоды закрывали дороги.

На 17-е января в регионе вновь объявили штормовое предупреждение из-за угрозы усиления ветра и метели.

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#Северо-Казахстанская область   #Погода  
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Автор:

Олеся Жуковень

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