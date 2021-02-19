Больше месячной нормы осадков выпало в некоторых районах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за сутки 18 февраля и ночь 19 февраля местами выпала декадная и месячная норма осадков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областного филиала РГП «Казгидромет», погоду в регионе в эти дни определил Южно-Каспийский циклон. Он принес с собой большое количество осадков.

«В Петропавловске за полтора суток выпало три декадных нормы осадков - 16,1 мм при декадной норме 5 мм, месячной – 17 мм. Больше месячной нормы - около 21 мм осадков - выпало в Кызылжарском районе, месячная норма - 11 мм. В Есильском районе - до 16,8 мм при норме 9-13 мм, в Тимирязевском - до 14,6 мм при норме 11 мм, в Тайыншинском и Жамбылском районах - около 14 мм при норме 11 и 13 мм, соответственно. Около месячной нормы выпало и в районе им. Г. Мусрепова - 15,7 мм при норме 16 мм. В среднем по области выпало 9,8 мм осадков», - рассказала заместитель директора филиала Наталия Левина.

По области высота снега составляет 25-70 см. За последние сутки местами увеличилась на 15-22 см.

Самый сильный ветер зафиксировали в Тайыншинском районе – 29 метров в секунду, в Тимирязевском – 28 метров в секунду, Айыртауском – 21 метр в секунду.

С 19 февраля с вторжением антициклона в регионе ожидается значительное понижение температуры воздуха.

19 февраля по области пройдет снег, местами сильный. Местами туман, метель. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 15-20 метров в секунду, местами порывы будут достигать 23-28 метров в секунду. Температура воздуха ночью - минус 20-25 градусов, на юго-востоке области – минус 15, днем - 15-20, местами 23 мороза.

Филиал РГП «Казгидромет» просит жителей региона соблюдать осторожность и не игнорировать информацию об изменениях погоды.