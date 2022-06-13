13 Июня 2022 19:18

Больше месяца не могут найти пропавшую пенсионерку в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Пенсионерка из села Суриковка в Костанайской области пропала 10 мая. До сих ведутся ее поиски, к работе подключены волонтеры и стражи порядка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департамент полиции Костанайской области проводит комплекс поисковых мероприятий, направленных на установление местонахождения без вести пропавшей Сульза Лилии Александровны, 1956 года рождения. Пенсионерка пропала 10 мая: вышла из дома в поселке Суриковка Костанайского района и до настоящего времени не вернулась»,- сообщили в полиции.

По факту заведено розыскное дело. Приметы женщины : рост 160-165 сантиметров, плотного телосложения, волосы белые.

«В случае установления местонахождения Сульза Лилии Александровны просим незамедлительно сообщить в управление криминальной полиции ДП Костанайской области по номеру: 8-747-655-21-63»,- добавили в ведомстве.