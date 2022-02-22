Больше месяца находится в «красной» зоне СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанская область - один из двух регионов, остающихся в «красной» зоне по распространению коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата главный санитарный врач области Асет Жуматаев назвал эпидемиологическую ситуацию нестабильной.

«Наблюдается тенденция к снижению, однако показатель заболеваемости за последние семь дней составляет 117,1. За последние две недели зарегистрировано 1 934 случая. В сравнении с аналогичным периодом, отмечается снижение заболеваемости на 61%», - сказал А.Жуматаев.

Коронавирус выявляют у жителей региона всех возрастных групп. За последнюю неделю наибольшее число инфицированных приходится на возраст 60 лет и старше – 28%, 50-59 лет – 16%. Среди детей до 14 лет –317 случаев, 30-39 лет – 285 человек, или 13%, 19-29 лет – 12%, 40-49 лет – 12%, на долю 15-18 лет приходится 4% случаев инфицирования.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, область находится в «красной» зоне с 17-го января.