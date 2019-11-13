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Больше месяца ищут пропавшего мужчину в СКО

13 Ноября 2019 18:30
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Больше месяца ищут пропавшего мужчину в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области криминальная полиция распространяет приметы мужчины и женщины, которые пропали с разницей в один месяц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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36-летний Виктор Раскатов вышел из дома в городе Петропавловске 30 сентября и до настоящего времени не вернулся. Рост около 160 см, среднего телосложения, волосы короткие, темно-русые, глаза зеленые. Был одет в серое трико, темно-зеленую куртку, черные калоши и черную шапку.

Вышла днем из дома в селе Боголюбово Кызылжарского района и не вернулась 52-летняя Баймага Мирисмаилова. Является инвалидом ІІ группы. Владеет только азербайджанским языком. Рост около 160-165 см, худощавого телосложения, волосы черные, волнистые, глаза карие. Была одета в черную куртку и юбку, розовые тряпичные сапоги, на голове платок черного цвета.


Полицейские обращаются ко всем, кто владеет информацией о местонахождении пропавших, с просьбой сообщить об этом на номер «102».

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, МВД РК,
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Автор:

Олеся Жуковень

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