Больше импортных товаров станут завозить в Казахстан в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев озвучил прогноз касательно увеличения импорта в 2022 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Импорт товаров по методологии платежного баланса увеличится на 6,8% до 40,9 млрд долларов США за счет роста спроса со стороны населения и бизнеса, а также реализации государственных программ и инициатив», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По его словам, дефицит баланса доходов увеличится на 4,6% до 24,5 млрд долларов США ввиду роста доходов иностранных прямых инвесторов на 4,0%, связанного с более высокими ценами и объемами производства нефти и металлов.

«Таким образом, улучшение текущего счета, связанное с ростом цен на энергоресурсы, сдерживается давлением как со стороны реализации отложенного спроса по импорту, так и со стороны роста выплат зарубежным инвесторам. Это, в свою очередь, создает дополнительное давление на валютном рынке», - заключил глава Нацбанка.



