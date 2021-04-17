РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:00, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Больше часа вел переговоры с пытавшимся сброситься с высотки павлодарцем полицейский

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В городе Павлодаре мужчина хотел выброситься с 16-го этажа. Совершить необдуманный поступок его отговорил полицейский, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 15:50 в полицию поступил вызов о том, что в городе Павлодаре по улице Назарбаева, 50, на 16-м этаже мужчина пытается выброситься с балкона. На вызов выехали полицейские, экстренные службы», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

    Мужчина был в алкогольном опьянении, он поругался с женой, отметили в правоохранительных органах. Выехавшие на место полицейские поднялись на 16-ый этаж.

    «Оперуполномоченный Центрального отдела полиции управления полиции города старший лейтенант Асхат Маралбаев стал вести с ним беседу, чтобы успокоить, отговорить от безрассудного поступка. Больше часа полицейский вёл с ним переговоры, которые дали свои положительные результаты, - добавил источник. - Мужчина поддался на уговоры полицейского, который, подойдя к нему поближе, помог ему спуститься с края на безопасное место».

    Мужчину, который попытался свести счёты с жизнью, передали медицинским работникам.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Общество Происшествия Правоохранительные органы Павлодарская область
    Сейчас читают
    00:03, 03 Октябрь 2023
    Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!