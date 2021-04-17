Больше часа вел переговоры с пытавшимся сброситься с высотки павлодарцем полицейский

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В городе Павлодаре мужчина хотел выброситься с 16-го этажа. Совершить необдуманный поступок его отговорил полицейский, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В 15:50 в полицию поступил вызов о том, что в городе Павлодаре по улице Назарбаева, 50, на 16-м этаже мужчина пытается выброситься с балкона. На вызов выехали полицейские, экстренные службы», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

Мужчина был в алкогольном опьянении, он поругался с женой, отметили в правоохранительных органах. Выехавшие на место полицейские поднялись на 16-ый этаж.

«Оперуполномоченный Центрального отдела полиции управления полиции города старший лейтенант Асхат Маралбаев стал вести с ним беседу, чтобы успокоить, отговорить от безрассудного поступка. Больше часа полицейский вёл с ним переговоры, которые дали свои положительные результаты, - добавил источник. - Мужчина поддался на уговоры полицейского, который, подойдя к нему поближе, помог ему спуститься с края на безопасное место».

Мужчину, который попытался свести счёты с жизнью, передали медицинским работникам.