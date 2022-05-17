16:06
17 Мая 2022 15:43
Больше 85 человек пострадали при столкновении двух поездов в Испании
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Испании столкнулись грузовой и пассажирский поезда, в результате чего погиб машинист и 85 человек получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Independent.
Авария произошла вечером в час пик в Каталонии примерно в 15 км от Барселоны. Грузовой поезд, перевозивший калий, сошел с рельсов при въезде на станцию Сан-Бой-де-Льобрегат на северо-востоке Испании, после чего врезался в переднюю часть пассажирского поезда, который выезжал с вокзала.
По данным испанских властей, аварийные бригады помогли эвакуировать около 100 человек из пассажирского поезда. Машинист погиб, двое получили тяжелые ранения, у остальных легкие травмы.
Кожыбаев Рустем
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