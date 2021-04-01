Больше 8,5 тысячи человек вакцинировались против коронавируса в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По данным на утро 1 апреля в Восточном Казахстане вакцину от коронавируса получили 8 653 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

В управлении здравоохранения ВКО рассказали, что первый компонент вакцины против COVID-19 получили 14 госслужащих, 157 человек с хроническими заболеваниями, а именно сахарным диабетом, ХОБЛ, заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Кроме того, начали вакцинацию 403 педагога, 410 сотрудников силовых структур, 107 участковых полицейских, 88 человек из персонала и контингента медико-социальных и закрытых детских учреждений. Провакцинировались 7 282 медицинских работника. Также прививку от COVID-19 уже получили 3 студента и 189 других человек.

В числе первых вакцинацию прошла преподаватель английского языка Самарской средней школы №1 Анара Ахмадиева.

«На вакцинацию я решилась добровольно, ведь отношусь к группе риска и ежедневно контактирую с огромным количеством детей. Так как коронавирусом я не болела, для защиты себя, учащихся и родных, посчитала своим долгом вакцинироваться. Я не читала «страшилки» в WhatsApp, а основательно изучила отзывы российских коллег, состав вакцины, правила проведении вакцинации, – говорит Анара Кадырбековна. – Сама процедура безболезненная, и хочется отметить работу медицинского персонала нашей поликлиники. Врачи провели разъяснительную беседу, медсестры на протяжении постоянно интересовались моим самочувствием. Чувствовалась поддержка и забота с их стороны. Из побочных эффектов, в ночь после вакцинации повысилась температура тела до 39,2 и чувствовала сильный озноб. По данным мне рекомендациям, приняла таблетку парацетамола, и все прошло ближе к утру».

Анара Ахмадиева считает, что решение о вакцинации каждый принимает для себя сам. Но вакцинация – единственный способ быстрее вернуться к нормальному образу жизни без ограничений и карантина.

«В нашем коллективе вакцинацию прошли 5 человек: педагоги разных возрастов. Мотивировала их забота о себе, учащихся, родителях и своих близких. Все пятеро чувствуем себя хорошо и готовимся ко второму этапу вакцинации», – резюмировала преподаватель.