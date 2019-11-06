Больше 780 млн тенге перечислили карагандинцы в октябре в Фонд медстрахования

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В октябре карагандинцы перечислили на Фонд социального медицинского страхования больше 788 млн тенге. Эта сумма поступила в фонд от работодателей, которые сделали отчисления за своих сотрудников, и от индивидуальных предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Единый совокупный платеж (ЕСП) самозанятых жителей области составил 1 млрд 270 млн тенге из общей суммы перечислений. Больше 3400 жителей региона выбрали этот способ участия в системе медстрахования. Ежемесячно они платят 2525 тенге (1 МРП), если проживают в городе областного значения или 1263 тенге (0,5 МРП), если живут в остальных населенных пунктах. При этом 40% от суммы поступают в фонд медстрахования, 30% идут на пенсионные отчисления, 20% – на соцстрахование, 10% - индивидуальный подоходный налог.

«Плательщиков ЕСП становится больше. Этот вид участия в системе медстрахования удобен гражданам, которые не имеют регулярного заработка, официального трудоустройства, например, няням, репетиторам, владельцам подсобных хозяйств. Оплачивая ЕСП, они с 2020 года помимо гарантированного объема бесплатной медицинской помощи получат доступ к расширенному пакету медуслуг», - сообщил директор филиала НАО «Фонд медстрахования» по Карагандинской области Фазыл Копобаев.