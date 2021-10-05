Больше 73,5 тысячи исследований КТ сделали жители Карагандинской области с начала года
В Карагандинской области работают компьютерные томографы в 12 медицинских организациях. За восемь месяцев 2021 года на аппаратах в разных городах и районах области провели 73 579 исследований КТ. Большую часть составила компьютерная томография легких у пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом КВИ.
«КТ – один из самых информативных методов диагностики, врач получает серию посрезовых снимков обследуемого органа, прицельные фотографии патологического очага. Высокая информативность этого метода и хорошее качество снимков позволяют врачам с точностью до 100% определить наличие патологии, разработать наиболее эффективную тактику лечения», - добавила руководитель отдела мониторинга Карагандинского филиала фонда медстрахования Тогжан Ельшина.
56-летней карагандинке Светлане Лазаревой диагностировали коронавирусную инфекцию в июле 2021 года. За время лечения женщине трижды делали КТ. Все исследования, как и лечение, для пациента бесплатное и оплачиваются Фондом медстрахования.
«Процент поражения легких доходил до 56%. Конечно, было тяжело и страшно. Хорошо, что все же вовремя диагностировали, оказали необходимую помощь. Не было проблем ни с лекарствами, ни с необходимыми исследованиями. Все провели, все бесплатно», - говорит бывшая пациентка карагандинского ковидного госпиталя.
За восемь месяцев 2021 года Фонд медицинского страхования направил на оплату исследования КТ 713,5 млн тенге.
Компьютерная томография (КТ) - один из современных методов диагностики различных заболеваний. В основе этого метода исследования лежит действие рентгеновских лучей. Аппарат вращается вокруг пациента и делает несколько снимков, которые обрабатываются компьютером и расшифровываются врачом. Компьютерная томография проводится для диагностики заболеваний внутренних органов и тканей человека.