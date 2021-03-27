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    21:47, 26 Март 2021 | GMT +6

    Больше 7 тысяч человек получили вакцину от коронавируса в ВКО

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    ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - По данным Управления здравоохранения ВКО, на сегодняшний день с начала вакцинации прививку от коронавируса получили 7274 медицинских работника области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    С момента старта массовой вакцинации от коронавируса в Казахстане прошло почти два месяца. Напомним, что в первую очередь прививочная кампания охватила медицинских работников.

    – Первый компонент прививки от COVID-19 я получила 9 марта, второй компонент планирую получить 30 марта, – говорит заведующая отделом лечебно-профилактической помощи Восточно-Казахстанского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Наталья Оралбаева. – Самочувствие у меня хорошее, хотя и была температура. Но все прошло в течение нескольких дней. Вообще я болела КВИ в июле, и после этого у меня выработалось большое количество антител. Но я понимаю, что пока у нас всех не выработается коллективный иммунитет, мы и дальше будем жить с карантинными ограничениями. Хотела бы, чтобы и вся моя семья получила прививку от коронавируса.

    Примечательно, что уже 29 марта в рамках второго этапа вакцинации прививаться начнут представители правоохранительных органов и педагоги. Восточный Казахстан полностью обеспечен вакциной. В область уже поступило свыше 10 тысяч доз вакцины, а к 1 апреля планируется закуп еще 11200 доз. Для их транспортировки и хранения было закуплено 60 термоконтейнеров с многоразовыми терморегистраторами и 16 биомедицинских морозильников во все медицинские организации области.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Восточно-Казахстанская область
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