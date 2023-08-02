Больше 600 астанчан находятся в розыске из-за неуплаты алиментов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Задолженность среди астанчан по алиментным платежам на сегодня составляет 2 млрд 900 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Касательно исполнения судебных актов о взыскании алиментных платежей. На сегодняшний день на исполнении у частных судебных исполнителей Астаны находятся более 19 тысяч исполнительных документов. 10 тысяч из них находятся на периодическом исполнении, то есть задолженность удерживается с заработной платы, и ежемесячно взыскатели получают алименты. 618 должников находятся в розыске, в связи с чем исполнительные производства приостановлены», - сообщил руководитель региональной палаты частных судебных исполнителей Астаны Адлет Бейсенбаев во время пресс-конференции в городской Службе коммуникаций.

По его словам, более 2 тысяч производств являются проблемными документами, то есть не выплачиваются алиментные платежи по разным причинам. В том числе у должников нет работы, они не является платежеспособными и так далее. В начале текущего года задолженность по взысканию алиментных платежей составляла более 3 млрд тенге. На сегодня эта цифра снизилась до 2 млрд 900 млн тенге. К административной ответственности с начала года привлечены 79 должников, шесть – к уголовной.

«Для должников, которые не имеют постоянного места работы, с начала года проведено около 10 ярмарок вакансий. В результате был трудоустроен только 21 должник. Причин много: не подходят по профессии, нет желания работать за предлагаемую зарплату или должность», - добавил спикер.