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    20:09, 27 Март 2021 | GMT +6

    Больше 50 фактов нарушений ограничительных мер выявили в ВКО

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    УСТЬ-КМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане мониторинговые группы продолжают выявлять нарушения карантинных и ограничительных мер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    В Усть-Каменогорске 25 марта в ходе рейдов было охвачено 332 объекта предпринимательской деятельности. Мониторинговые группы зарегистрировали 20 фактов нарушений ограничительных мер, установленных главным санитарным врачом области. Вместе с тем, наложен штраф по ранее выявленным нарушениям. Общая сумма штрафа вышеуказанного нарушения составляет 87 510 тенге.

    В Семее за прошлые сутки проведены проверки на 354 объектах предпринимательской деятельности, в том числе на 302 объектах, входящих в «тепловую карту». В ходе рейдов было выявлено 23 факта нарушения масочного режима в торговых домах, на рынках, а также проведение массового мероприятия. Составлено семь протоколов на сумму 306 285 тенге, взыскано три штрафа на сумму 131 265 тенге.

    Три факта нарушения масочного режима зарегистрировали вчера в Риддере, где мониторинговые группы посетили 77 объектов.

    В районе Алтай 25 марта рейдовыми мероприятиями было охвачено 140 объектов, выявлено шесть нарушений.

    В Бескарагайском районе мониторинговая группа за минувшие сутки проверили на соблюдение санитарно-эпидемиологических мер 25 объектов, в том числе 23 объекта, входящих в «тепловую карту». Было выявлено четыре факта нарушения масочного режима.

    В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции жителей Восточного Казахстана просят соблюдать все необходимые меры, а именно социальную дистанцию, масочный режим, а также обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Восточно-Казахстанская область Общество Правоохранительные органы
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