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вчера 22:14
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вчера 19:00
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вчера 18:23
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Больше 38 тыс. человек получают АСП в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Больше 38 тыс. человек получают адресную социальную помощь в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Всего в регионе на октябрь зарегистрировано 6 729 семей, имеющих право на получение от государства адресной социальной помощи. В этих семьях - 38 183 человека. В настоящее время на счета семей перечислено 2 миллиарда 751 миллион 300 тысяч тенге», - сообщили в управлении координации занятости и социальных программ региона.
Напомнив, что все трудоспособные жители области - получатели АСП, имеют возможность воспользоваться мерами поддержки в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек». Эта программа рассчитана на 2017-2021 годы. Она позволяет трудоустроиться на постоянные и временные рабочие места, пройти краткосрочные профессиональные курсы по востребованным специальностям на рынке труда, получить безвозмездные государственные гранты на реализацию бизнес-идей.
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