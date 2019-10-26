Больше 38 тыс. человек получают АСП в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Больше 38 тыс. человек получают адресную социальную помощь в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего в регионе на октябрь зарегистрировано 6 729 семей, имеющих право на получение от государства адресной социальной помощи. В этих семьях - 38 183 человека. В настоящее время на счета семей перечислено 2 миллиарда 751 миллион 300 тысяч тенге», - сообщили в управлении координации занятости и социальных программ региона.

Напомнив, что все трудоспособные жители области - получатели АСП, имеют возможность воспользоваться мерами поддержки в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек». Эта программа рассчитана на 2017-2021 годы. Она позволяет трудоустроиться на постоянные и временные рабочие места, пройти краткосрочные профессиональные курсы по востребованным специальностям на рынке труда, получить безвозмездные государственные гранты на реализацию бизнес-идей.