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Больше 32 килограммов гашиша вез на поезде наркоторговец в Караганду

21 Января 2022 11:45
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Больше 32 килограммов гашиша вез на поезде наркоторговец в Караганду

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками полиции при попытке ввоза в Караганду крупной партии гашиша задержан и водворен в ИВС уроженец Шуского района Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Как пояснил начальник Департамента по противодействию наркопреступности МВД Ерлан Омарбеков, подозреваемый находился под наблюдением с момента подготовки преступления. Как только поступила информация, что он приобрел билет на поезд до Караганды, были приняты меры к его задержанию. И в 5:00, по прибытии в шахтерскую столицу, подозреваемый был задержан сотрудниками областного подразделения по противодействию наркопреступности.

У него изъята дорожная сумка, в которой находилось три пакета с 32,5 кг гашиша.

В ведомстве подчеркнули, что вес изъятого гашиша относится к особо крупному размеру и предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.


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#Жамбылская область   #Карагандинская область   #Борьба с наркотиками  
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