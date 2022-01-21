Больше 32 килограммов гашиша вез на поезде наркоторговец в Караганду

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками полиции при попытке ввоза в Караганду крупной партии гашиша задержан и водворен в ИВС уроженец Шуского района Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Как пояснил начальник Департамента по противодействию наркопреступности МВД Ерлан Омарбеков, подозреваемый находился под наблюдением с момента подготовки преступления. Как только поступила информация, что он приобрел билет на поезд до Караганды, были приняты меры к его задержанию. И в 5:00, по прибытии в шахтерскую столицу, подозреваемый был задержан сотрудниками областного подразделения по противодействию наркопреступности.

У него изъята дорожная сумка, в которой находилось три пакета с 32,5 кг гашиша.

В ведомстве подчеркнули, что вес изъятого гашиша относится к особо крупному размеру и предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.