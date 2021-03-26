Больше 260 тысяч онкоскринингов провели в Карагандинской области в 2020 году

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За прошедший год по Карагандинской области было проведено более 260 тысяч онкоскринингов. На обследование жителей региона на раннее выявление рака из фонда медицинского страхования было направлено около 400 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса, в поликлиниках Карагандинской области онкоскрининги проходят в обычном режиме. На оплату обследований на раннее выявление рака для жителей нашего региона фонд медстрахования направил в прошлом году более 386 млн тенге.

«Введённые ограничительные мероприятия, конечно, не позволили выполнить 100%-й охват, но принцип работы остаётся прежним. В 2021 году мы продолжаем приглашать пациентов для прохождения маммографии, сдачи мазка на онкоцитологию и лабораторные исследования», - поясняет заведующая отделением профилактики КГП «Многопрофильная больница №1 города Караганды» Любовь Ковалёва.

В 2020 году в многопрофильной больнице №1 маммографию прошли почти 4 тысячи женщин. У восьми из них был выявлен рак молочной железы 1-2-й стадии, а у 118 пациенток обнаружили доброкачественные новообразования. Столько же женщин прошли обследование на раннее выявление рака шейки матки. Было определено два злокачественных образования 1-й и 3-й стадии, у 100 женщин диагностировали предопухолевую патологию (тяжёлая и лёгкая дисплазия шейки матки).

Более 4 300 пациентов этой же больницы прошли лабораторное исследование анализа кала на скрытую кровь. Было выявлено 137 положительных результатов. После дообследования - тотальной видеоколоноскопии - обнаружен рак 1-2-й стадии у четырёх человек.

«На сегодняшний день идёт активная работа по проведению скрининговых исследований населения. Уже к середине марта маммографией охвачено 849 женщин, цитологическим обследованием - 940 женщин, 675 пациентов обследовано на раннее выявление колоректального рака - среди них обнаружено два случая рака и семь - полипов желудочно-кишечного тракта. Несмотря на активность мероприятий со стороны медработников, одним из самых важных аспектов для раннего выявления онкопатологий является самосознание и солидарная ответственность самих пациентов за своё здоровье. Отложенный профилактический осмотр, несвоевременное обращение, несвоевременное дообследование и оздоровление увеличивают число запущенных онкологических заболеваний и снижают эффективность лечения», - отметила Любовь Ковалёва.

Напомним, проведение скрининговых обследований на раннее выявление онкологических заболеваний относится к пакету обязательного социального медицинского страхования. Эти услуги оказываются бесплатно застрахованным гражданам, которые подлежат обследованию по достижении определённого возраста.

Сегодня в Казахстане три вида бесплатных онкоскринингов: на раннее выявление рака молочной железы, рака шейки матки и колоректального рака.