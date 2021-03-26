Больше 260 тысяч онкоскринингов провели в Карагандинской области в 2020 году
Несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса, в поликлиниках Карагандинской области онкоскрининги проходят в обычном режиме. На оплату обследований на раннее выявление рака для жителей нашего региона фонд медстрахования направил в прошлом году более 386 млн тенге.
«Введённые ограничительные мероприятия, конечно, не позволили выполнить 100%-й охват, но принцип работы остаётся прежним. В 2021 году мы продолжаем приглашать пациентов для прохождения маммографии, сдачи мазка на онкоцитологию и лабораторные исследования», - поясняет заведующая отделением профилактики КГП «Многопрофильная больница №1 города Караганды» Любовь Ковалёва.
В 2020 году в многопрофильной больнице №1 маммографию прошли почти 4 тысячи женщин. У восьми из них был выявлен рак молочной железы 1-2-й стадии, а у 118 пациенток обнаружили доброкачественные новообразования. Столько же женщин прошли обследование на раннее выявление рака шейки матки. Было определено два злокачественных образования 1-й и 3-й стадии, у 100 женщин диагностировали предопухолевую патологию (тяжёлая и лёгкая дисплазия шейки матки).
Более 4 300 пациентов этой же больницы прошли лабораторное исследование анализа кала на скрытую кровь. Было выявлено 137 положительных результатов. После дообследования - тотальной видеоколоноскопии - обнаружен рак 1-2-й стадии у четырёх человек.
«На сегодняшний день идёт активная работа по проведению скрининговых исследований населения. Уже к середине марта маммографией охвачено 849 женщин, цитологическим обследованием - 940 женщин, 675 пациентов обследовано на раннее выявление колоректального рака - среди них обнаружено два случая рака и семь - полипов желудочно-кишечного тракта. Несмотря на активность мероприятий со стороны медработников, одним из самых важных аспектов для раннего выявления онкопатологий является самосознание и солидарная ответственность самих пациентов за своё здоровье. Отложенный профилактический осмотр, несвоевременное обращение, несвоевременное дообследование и оздоровление увеличивают число запущенных онкологических заболеваний и снижают эффективность лечения», - отметила Любовь Ковалёва.
Напомним, проведение скрининговых обследований на раннее выявление онкологических заболеваний относится к пакету обязательного социального медицинского страхования. Эти услуги оказываются бесплатно застрахованным гражданам, которые подлежат обследованию по достижении определённого возраста.
Сегодня в Казахстане три вида бесплатных онкоскринингов: на раннее выявление рака молочной железы, рака шейки матки и колоректального рака.