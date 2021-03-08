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    21:45, 07 Март 2021 | GMT +6

    Больше 260 паркующихся в неположенных местах автовладельцев выявили в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Больше 260 нарушителей, припарковавших в неположенных местах свои авто, выявили сотрудники полиции в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несколько дней назад в полицию поступил вызов о том, что оставленный на тротуаре по улице Амангельды автомобиль марки «Тойота» мешает прохожим. Сам же водитель машины долго не возвращался», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    По словам сотрудников полиции Павлодарской области, в отделение позвонил мужчина и потребовал принять меры для привлечения недисциплинированного гражданина к ответственности. Сотрудники полиции быстро приехали к месту происшествия, установили автовладельца, который припарковался в неположенном месте, и провели с ним профилактическую беседу о соблюдении правил и уважительном отношении ко всем участникам дорожного движения. В отношении владельца авто составили административный протокол.

    «Водителей, которые паркуют свои авто в неположенных местах, можно встретить довольно часто. Но мириться с такими нарушениями нельзя, ведь так автовладельцы не только доставляют неудобства другим участникам дорожного движения – водителям и пешеходам, но и создают аварийные ситуации», - добавили в ДП региона.

    Начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов подчеркнул, что с начала 2021 года в регионе выявили больше 260 нарушителей, припарковавших свои автомобили в неположенных местах.


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Транспорт Общество Правоохранительные органы Павлодарская область
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