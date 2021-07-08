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    14:49, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Больше 14 тысяч человек провакцинировано в Алматы за сутки

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с вакцинацией в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всего за весь период с 1 февраля по 7 июля вакцинировано – 548 265 человек. За прошедшие сутки вакцинировано: 14 066 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 88 368 человек», - сообщили в Управлении общественного здоровья Алматы.

    В городе функционирует 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города, с возможностью увеличения до 250. Задействовано 308 прививочных бригад из 1 260 человек.

    Напомним, по данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, за истекшую неделю заболеваемость КВИ возросла в 1,7 раза.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы Минздрав РК
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