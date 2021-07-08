Больше 14 тысяч человек провакцинировано в Алматы за сутки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с вакцинацией в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего за весь период с 1 февраля по 7 июля вакцинировано – 548 265 человек. За прошедшие сутки вакцинировано: 14 066 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 88 368 человек», - сообщили в Управлении общественного здоровья Алматы.

В городе функционирует 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города, с возможностью увеличения до 250. Задействовано 308 прививочных бригад из 1 260 человек.

Напомним, по данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, за истекшую неделю заболеваемость КВИ возросла в 1,7 раза.