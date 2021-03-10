Больше 13 тысяч павлодарских родителей наказали за ночные прогулки их детей

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Больше 13 тысяч родителей наказаны за ночные прогулки их детей в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе рейдовых отработок полицейскими задержано 13 188 несовершеннолетних, находившихся вне жилища в ночное время без сопровождения законных представителей», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

В отношении всех законных представителей возбудили административные производства.

«7 марта в 02:20 часов у дома 50 «а» по улице Бектурова в городе Павлодаре сотрудниками ювенальной полиции Центрального отдела полиции остановлен несовершеннолетний 2003 года рождения, который «гулял» без сопровождения законного представителя. Установлено, что данный несовершеннолетний уже имел приводы в полицию, и в отношении его законного представителя уже составлялся административный материал», - отметили в ведомстве.

По словам стражей порядка, ранее ни подросток, ни родитель должных выводов не сделали.

«А ведь, находясь в столь позднее время на улице, несовершеннолетний может стать и объектом преступления», - рассказала старший инспектор группы ювенальной полиции Центрального отдела полиции города Павлодара Гаухар Рахимгожина.

В полиции прокомментировали, что по этому нарушению в отношении законного представителя несовершеннолетнего возбудили административное производство, материал направили в суд. Полицейские провели с подростками и их родителями профилактические и разъяснительные беседы.

«Различные формы профилактического контроля позволяют полицейским своевременно выявлять трудных подростков, неблагополучные семьи и оперативно оказывать всю необходимую помощь. С целью предупреждения и профилактики подростковой преступности сотрудниками ювенальной полиции на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия на предмет отработок мест массового скопления детей и молодёжи, а также выявления несовершеннолетних находящихся в ночное время вне жилища без сопровождения законных представителей», – рассказала Гаухар Рахимгожина.