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    22:39, 05 Май 2021 | GMT +6

    Больше 120 тысяч жителей Карагандинской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 4 мая в Карагандинской области 123 671 человек получил первый компонент вакцины против коронавирусной инфекции. Второй дозой привили 21 904 жителя региона. Область по-прежнему остаётся в «красной» зоне, передает орреспондент МИА «Казинформ».

    Об эпидемиологической ситуации на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций рассказал руководитель Управления здравоохранения Гамаль Токсамбаев.

    В Карагандинской области ежедневно регистрируется от 200 до 250 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе заболели КВИ более 24 тысяч человек.

    Для предупреждения распространения инфекции в домашних очагах под круглосуточное наблюдение берутся все инфицированные пациенты. В их числе бессимптомные и люди с лёгким течением заболевания. За состоянием пациентов наблюдают, а также оказывают первичную медико-санитарную помощь сотрудники 288 мобильных бригад.

    «Нами расконсервировано 4 819 коек, из них занято 1 667. В реанимационных отделениях находятся 72 карагандинца. Большей частью это люди старше 65 лет», – сообщил Гамаль Токсамбаев.

    Кампания по вакцинации развернулась в области с 1 февраля. Действуют 115 кабинетов иммунизации во всех городах и районах. Открыты прививочные кабинеты в восьми крупных торговых центрах, которые работают по будням.

    Прививают жителей области «Спутником V», произведённым на карагандинском фармзаводе по российской технологии, и казахстанским препаратом QazVac. А также в регион поступила китайская вакцина Sinopharm.

    «Дорогие земляки, проявите терпение! Пандемия продолжается. Соблюдайте все необходимые меры предосторожности. Вакцинируйтесь! Иммунизация проходит добровольно и бесплатно. Берегите себя и своих близких!» – обратился к жителям области руководитель Управления здравоохранения.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Карагандинская область
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