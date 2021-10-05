Больше 1000 единиц техники будет задействовано в уборке снега в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении жилищной политики Алматы проверили готовность производственных баз и специализированной техники по уборке снега в зимний период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Для уборки дорог планируется задействовать 1038 единиц спецтехники. Численность дорожных рабочих составляет 1400 человек. Дополнительно на зимний период планируется привлечь около 1200 дорожных рабочих. Таким образом, общее количество рабочих составит 2600 человек.

Как сообщают в ведомстве, переоборудование техники на зимний режим работы будет производиться поэтапно в зависимости от погодных условий.

На случай обильных снегопадов заключены договоры с 18 строительными организациями на аренду 150 единиц дополнительной техники — самосвалы, погрузчики.

Закуплено 30 тыс. тонн соли и 60 тыс. тонн отсева. До 15 октября будет поставлено нормативное количество противогололедных материалов (всего 33 тыс. тонн соли и 80 тыс. тонн отсева). З аключены договоры на дополнительную поставку 10 тыс. тонн соли и 15 тыс. тонн отсева на случай аномальных снегопадов.

Во всех районах определены места сбора снега.