16 Мая 2022 19:41

Больше 100 жителей столицы пострадали от клещей с начала весны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году за первые две майские недели 76 астанчан обратились к врачам за помощью от укуса клещей. Об этом сообщила руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султана Нагима Шатаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснила Нагима Шатаева, клещи особенно активны и агрессивны ранней весной, после голодной зимы, когда им необходимо пропитание. Поэтому, май и июнь считаются пиком сезона клещей. За первые две майские недели 76 жителей обратились за помощью врачей после укуса клещей.

«В столице за текущий период 2022 года – с 29 марта по 16 мая всего зарегистрировано 109 пострадавших от клещей, из них 44 – это дети до 14 лет. То есть, на 28 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Причина таких высоких показателей связана с потеплением и активностью населения. В прошедшие два года действовали карантинные ограничения, связанные с COVID-19, когда люди были ограничены в передвижении, сейчас – более свободный режим, и активность людей в прошедшие майские праздники дала свой результат», - заявила руководитель отдела.

По фактам нападения клещей наибольшее количество случаев отмечается при выезде на природу в такие районы как, Акмолинская область – Боровое, Зеренда, Косшы, Коянды, Максимовка, Жибек-жолы и по территории места жительства в столице, Вячеславское водохранилище, Ботанический сад.

Эксперт при этом объяснила, что клещи опасны не своим укусом, а тем, что они сосут кровь у различных животных, тем самым набирают микробы от каждого животного. Из болезней, которые переносят клещи, наиболее известны клещевой энцефалит, геморрагическая лихорадка и болезнь Лайма или клещевой боррелиоз.

Столичный департамент санитарно-эпидемиологического контроля рекомендует для защиты от клещей в лесу и на природе (они могут быть и в городском парке), использовать специальные репелленты (вещество, применяемое в бытовых целях для отпугивания насекомых) и продумать форму одежды – закрытые, плотно прилегающие брюки, высокая обувь.

«Перед тем, как отправиться на пикник, позаботьтесь о приобретении противоклещевых аэрозолей. Во время пребывания на природе необходимо осматривать себя и детей каждые 15-20 минут. Особо тщательный осмотр необходимо производить перед заходом в дом. Клещи могут быть не только на вас, но и на вещах (сумке, рюкзаке), цветах (или других сорванных растениях), домашних животных», - предупредили в департаменте.

В случае укуса требуется снять клеща как можно быстрее – риск заражения боррелиозом напрямую зависит от времени присасывания. Для удаления насекомого лучше обратиться в травмпункт, но можно это сделать и самостоятельно. Вытаскивать клеща нужно пинцетом с мягкими губками плавными покручивающими движениями, стараясь не оторвать тело клеща от головы, чтобы не допустить дальнейшего воспаления.

«Если присасывание клеща произошло в регионах, эндемичных по клещевому энцефалиту, а человек не был привит, необходимо ехать в ближайший травмпункт, где врач по показаниям вводит иммуноглобулин. Препарат нужно ввести как можно раньше – максимум через 72 часа после укуса, желательно в течение 24 – 48 часов», - обратилась к жителям Нагима Шатаева.