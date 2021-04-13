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    11:16, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Больше 100 тысяч человек планируют провакцинировать в Алматы до 23 апреля

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы за сутки провакцинировано от коронавируса 11 130 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За сутки в Алматы провакцинировано — 11 130 человек. Всего по городу за период с 1 февраля по 12 апреля провакцинировано - 86 790 человек», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

    Информация о вакцинированных жителях в разрезе районов города:

    Алатауский район —6 390 человек,

    Алмалинский район —19 085 человек,

    Ауэзовский район — 13 240 человек,

    Бостандыкский район— 17 600 человек,

    Жетысуйский район —3 205 человек,

    Медеуский район —12 110 человек,

    Наурызбайский район— 4 785 человек,

    Турксибский район — 10 375 человек.

    Вакцинация в городе Алматы идет по плану и на период с 11 по 23 апреля запланирована иммунизация от КВИ более 100 000 человек.

    Ранее, в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля заявили, что в городе продолжается подъем заболеваемости .


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество Алматы
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