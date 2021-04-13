Больше 100 тысяч человек планируют провакцинировать в Алматы до 23 апреля
«За сутки в Алматы провакцинировано — 11 130 человек. Всего по городу за период с 1 февраля по 12 апреля провакцинировано - 86 790 человек», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.
Информация о вакцинированных жителях в разрезе районов города:
Алатауский район —6 390 человек,
Алмалинский район —19 085 человек,
Ауэзовский район — 13 240 человек,
Бостандыкский район— 17 600 человек,
Жетысуйский район —3 205 человек,
Медеуский район —12 110 человек,
Наурызбайский район— 4 785 человек,
Турксибский район — 10 375 человек.
Вакцинация в городе Алматы идет по плану и на период с 11 по 23 апреля запланирована иммунизация от КВИ более 100 000 человек.
Ранее, в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля заявили, что в городе продолжается подъем заболеваемости .