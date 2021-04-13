Больше 100 тысяч человек планируют провакцинировать в Алматы до 23 апреля

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы за сутки провакцинировано от коронавируса 11 130 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За сутки в Алматы провакцинировано — 11 130 человек. Всего по городу за период с 1 февраля по 12 апреля провакцинировано - 86 790 человек», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

Информация о вакцинированных жителях в разрезе районов города:

Алатауский район —6 390 человек,

Алмалинский район —19 085 человек,

Ауэзовский район — 13 240 человек,

Бостандыкский район— 17 600 человек,

Жетысуйский район —3 205 человек,

Медеуский район —12 110 человек,

Наурызбайский район— 4 785 человек,

Турксибский район — 10 375 человек.

Вакцинация в городе Алматы идет по плану и на период с 11 по 23 апреля запланирована иммунизация от КВИ более 100 000 человек.

Ранее, в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля заявили, что в городе продолжается подъем заболеваемости .