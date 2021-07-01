Больше 10 тысяч человек вакцинировали за сутки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О ситуации с коронавирусом рассказали в управлении общественного здоровья Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 30 июня зарегистрировано 305 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 282 случаев с симптомами и 23 без симптомов. Выписано всего – 59, поступило – 104. Итого в инфекционных стационарах (1 730 коек) физически находится 703 человек (53 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 54. На ИВЛ – 11, на неинвазивной ИВЛ – 23, High flow занято – 18 аппаратов. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 1 507 пациента, с симптомами – 1294 с легкой и средней степенью, без симптомов – 213», - сообщили в управлении.

Всего за весь период с 1 февраля по 30 июня вакцинировано – 461 545 человек. За прошедшие сутки вакцинировано 10 340 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 78 257 человек.

В городе функционирует 208 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 307 прививочных бригад из 1 256 человек.

Остаток вакцины на сегодняшний день в городе составляет: 44 340 доз первого компонента, 105 054 доз второго компонента.