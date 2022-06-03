3 Июня 2022 09:00

Большая забота: Компания «АрселорМиттал Темиртау» вручила подарки особенным детям

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Каждый год ко Дню защиты детей ребята купаются в безграничном внимании взрослых. Бесплатные аттракционы, сладости и праздничные концерты организовываются для юных граждан страны. В этом году детей также не оставили без внимания и заботы. Ко Дню защиты детей компания «АрселорМиттал Темиртау» вручила нужные и полезные подарки детям, нуждающимся в особой заботе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Самое главное, что мы можем сделать для ребят в их праздник – привлечь внимание общества к проблемам, с которыми дети сталкиваются каждый день. Для сотрудников компании «АрселорМиттал Темиртау» уже стало доброй традицией устраивать приятные сюрпризы для ребят. Не первый год компания оказывает поддержку тем, кто остро нуждается в особой поддержке. Поэтому в этот раз детей ждали необычные презенты: не просто игрушки или сладости, а целая комната по методике Монтессори. Компания «АрселорМиттал Темиртау» вручила ценный подарок воспитанникам Реабилитационного центра №2 управления образования Карагандинской области.

В центре обучаются 58 детей с разными нарушениями в развитии. С детьми работают 30 сотрудников: 14 педагогов, четыре воспитателя и четыре няни. Каждый ребенок получает здесь особую заботу и уход.

Программа подбирается индивидуально, с учетом особенностей малыша. В этой связи очень важно, чтобы дети занимались и развивались в просторной комнате по современным методам. Поэтому компания «АрселорМиттал Темиртау» неспроста выбрала в качестве подарка комнату по методике Монтессори. Основная идея в организации комнаты по методу Монтессори заключается в том, чтобы обеспечить условия для сосредоточенной работы и развития самостоятельности детей. Для этого помещение должно быть просторным, светлым, выдержанным в спокойных цветах.

Занятия в классе Монтессори как нельзя лучше подходят для детей с особенными потребностями в обучении. Монтессори-класс разделен на четыре зоны, в каждой из которых решаются свои коррекционные задачи. Допустим, математическая зона знакомит ребят с цифрами и счетом. В зоне развития речи расширяется словарный запас детей, здесь они учатся выражать свои мысли и чувства. Сенсорная зона предназначена для развития осязания, слуха и зрения. А в зоне естествознания ребята познают окружающий мир.

Эксперты в области образования отмечают, что эта система помогает социализировать ребёнка с особенностями развития. То есть, главная цель - не просто овладеть социальным опытом, но и стать сформированной, цельной, успешной личностью.

Сегодня случился настоящий праздник для ребят. В центре царила феерическая атмосфера: яркие шары, аниматоры. Право торжественно открыть класс предоставили руководству компании - генеральному директору АО «АрселорМиттал Темиртау» Биджу Наиру, исполнительному директору Алишеру Абенову и и.о. директора по КСО Гульнаре Стамкуловой.

«Образовательное оборудование, представленное в этом классе, может помочь лишь в одном случае - если педагог, который занимается с детьми, вложит душу и сердце в процесс обучения. Многое зависит от вас, педагоги, спасибо за ваш труд! Мы очень рады оказать помощь и поддержку. Выражаю глубокое уважение и благодарность за ваш труд! Вы выполняете особую и важную миссию», - отметил Биджу Наир.

Развитие детей в Монтессори-системе подразумевает создание особый среды, в которой педагог лишь наблюдает за ребенком, не вмешиваясь в процесс обучения. Эта методика позволяет детям самостоятельно ознакомиться с окружающим миром.

«Вы действительно выполняете важную миссию. Для нашей компании это не первая подобная акция. Мы и в дальнейшем готовы и намерены оказывать поддержку. Дети - это будущее нашей страны. Мы должны предоставить им возможность полноценно развиваться, чувствовать нашу любовь и заботу», - поделился исполнительный директор «АрселорМиттал Темиртау» Алишер Абенов.

Гости центра тоже не остались без внимания. Для них провели ознакомительную экскурсию по реабилитационному центру, в то время как в актовом зале центра проводилось праздничное мероприятие для детей.

«В День защиты детей мы торжественно открыли комнату Монтессори, которую центру подарила компания «АрселорМиттал Темиртау». Для нас это настоящее радостное событие. Ведь не у всех учреждений появляется возможность проводить занятия в подобном классе. Комната Монтессори позволяет заниматься с детьми и оказывать полную коррекционную помощь. От лица центра, воспитанников и их родителей выражаю огромную благодарность за оказанную помощь компании «АрселорМиттал Темиртау», - сказала заместитель директора по воспитательной части реабилитационного центра № 2 Ольга Чеховская.

На этом сюрпризы для особенных детей не закончились. Представители компании «АрселорМиттал Темиртау» встретились с ребятами общественного объединения «Дети за жизнь». Ко Дню защиты детей воспитанникам центра компания подарила новые теплые одеяла.

Поздравить ребят специально приехали директор по производству по второму переделу АО «АрселорМиттал Темиртау» Евгений Хицко и директор по безопасности и охране труда АО «АрселорМиттал Темиртау» Максим Зубов.

«От имени компании «АрселорМиттал Темиртау» искренне поздравляем с Днем защиты детей! Желаем детям крепкого здоровья, а их мамам - любви и терпения. Дети - самое ценное, что мы имеем. Компания всегда готова оказать поддержку и заботу ребятам, которые нуждаются в ней. Пусть все ваши начинания увенчаются успехом. Пусть все будет хорошо в вашей жизни», - поздравил Евгений Хицко.

В свою очередь, директор по безопасности и охране труда АО «АрселорМиттал Темиртау» Максим Зубов пожелал детям, чтобы каждый их день был полон положительных эмоций и напоминал праздник.

«Пусть всегда рядом будут близкие, и все будут счастливы», - добавил Максим Зубов.

Общественное объединение «Дети за жизнь» вот уже на протяжении 18 лет возглавляет Аурика Селищева. Под опекой фонда находятся дети с диагнозом «острый лимфобластный лейкоз». Глава центра определенно знает, насколько важны забота и внимание детям, проходящим здесь лечение.

«В международный День защиты детей нас поздравили представители компании «АрселорМиттал Темиртау». Компания всегда помнит о наших детях. Мы очень благодарны за это внимание. На этот раз нам подарили теплые зимние одеяла, которые так необходимы для наших детей с ослабленным иммунитетом. Из-за сниженных функций организма ребята очень часто мерзнут. Спасибо компании за оказанную помощь», - поблагодарила Аурика Селищева.