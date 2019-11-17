Большая вода: власти Италии объявили о сборе пожертвований для Венеции

РИМ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Власти Италии обратились ко всем, кому небезразлично «общечеловеческое достояние» Венеции, оказать помощь и поддержку городу, пострадавшему от наводнения. Как сообщается в пятницу на сайте мэрии, открыт счет для пожертвований, передает МИА «Казинфоом» со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, каждый желающий может пожертвовать €2 на ликвидацию последствий бедствия, отправив sms-сообщение. По инициативе Минкульта Италии к акции присоединились все операторы сотовой связи.

Отдельные организации и учреждения объявили об инициативах подобного рода, призвав добровольцев оказать помощь тому или иному музею, библиотеке, школе, церкви. Театр «Ла Скала» перечислит всю прибыль от билетов на спектакли в эти выходные в пользу венецианского театра «Ла Фениче», который из-за сложившейся в городе ситуации был вынужден отменить представления.

Ущерб городу оценивается до одного миллиарда евро. Серьезные реставрационные работы потребуются собору Святого Марка, где затопило крипту. Правительство Италии объявило режим чрезвычайного положения и выделило €20 млн на оказание срочной помощи. От €5 до 20 тыс. предусматриваются в качестве компенсации частным лицам и предпринимателям, понесшим урон.

Представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил ТАСС, что Россия готова оказать помощь Венеции, если поступит соответствующее обращение. В Венеции находится Центр Эрмитаж-Италия, который ведет организационную и научную деятельность.