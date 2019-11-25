Большая вода пришла во Францию: 4 погибли в наводнении

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ – По крайней мере четыре человека погибли и еще один пропал без вести в воскресенье из-за мощного наводнения на юго-востоке Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Local.fr.

В воскресенье вечером местные власти подтвердили, что в машине были обнаружены тела пары в возрасте 70 лет. Пожилые люди ранее считались пропавшими без вести. Супруги, родом из французского города Грас, пропали без вести в субботу после того, наводнение заблокировало дороги в районе городка Таннерон. Пожарные подтвердили, что автомобиль пары был найден в овраге после того, как его смыло туда мощным потоком ливневых дождей.

Еще одно тело было обнаружено в деревне Ле-Мюи, к северу от средиземноморского побережья Франции, недалеко от места, где в субботу вечером перевернулась спасательная шлюпка с тремя членами пожарной команды и тремя гражданскими. Один из гражданских пропал без вести.

Четвертое тело - мужчины в возрасте 50 лет - было обнаружено в деревне Кабас в машине.

Спасатели все еще ищут мужчину в возрасте за семьдесят, который пропал без вести в деревне Сен-Антонен-дю-Вар.

По сообщениям местных властей, представители французской гражданской обороны принимают участие в спасательных операциях в затопленных районах, таких как Ле-Мюи, недалеко от Канн на юго-востоке Франции.

Сообщается, что, начиная с пятницы, на приморские районы Франции обрушились такие сильные проливные дожди, что они вызвали огромные волны. Пожарная служба также сообщила, что в субботу женщина в возрасте 39 лет пострадала и была госпитализирована после того, как ее унесло волной.

Местные власти заявили, что город Рокбрюн-сюр-Аржанс подвергся особенно сильному воздействию стихии и туда можно добраться только на лодке или вертолете. Около 4,500 домов остались без электричества в департаментах Вар и Приморские Альпы.

Транспортное сообщение между Ниццей и портом Тулон за пределами Марселя было приостановлено, а поезда Париж-Ницца делают остановку в Марселе и не едут в Ниццу.

Соседняя Италия также сильно пострадала от наводнения. Проливные дожди и последовавшее наводнение парализовали Венецию в последние дни. Из-за ливней уровень воды в городе поднялся на самую высокую отметку за последние 50 лет.

Самый сильный удар стихии в Италии пришелся на регион Алессандрия к югу от Турина, где 200 человек были эвакуированы, и еще 600 оказались в ловушке воды. Итальянские СМИ сообщили, что одна женщина пропала без вести.