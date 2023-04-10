Большая вода пришла в Петропавловск

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Повышение уровня воды в реке Есиль наблюдается вниз по течению, в сторону Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», в 08:00 на гидропостах в селе Токсан би и городе Сергеевке отмечалось снижение уровня воды на 76 см. Перелив через гребень плотины уменьшился до 145 см.

В то же время вода прибывает у села Покровки Есильского района – на 139 см за сутки. Уровень достиг 902 см, при 950 см река выйдет в пойму. Еще больше – на 275 см – за сутки поднялась вода у села Новоникольское Кызылжарского района. Жители этих сел могут увидеть ледоход по реке.

Часть воды уже добежала до Петропавловска. Здесь подъем составил 136 см, до 425 см. В прошлые сутки вода поднималась всего на 22 см. Критический уровень составляет 1 050 см. На дамбе за сутки уровень воды изменился всего на один см.