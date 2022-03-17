Большая сельскохозярмарка к празднику Наурыз пройдет в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В павильоне, расположенном по улице Арнасай 109, с 18 по 22 марта пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Свою продукцию представят предприниматели и фермеры Восточно-Казахстанской, Акмолинской и других близлежащих областей.

В акимате отметили, что первая в столице круглогодичная ярмарка работает ежедневно . Здесь реализуют все виды продовольственных товаров: мясо, овощи, крупы, бакалею, молочные продукты, выпечку и т.д. Цены установлены ниже рыночных на 15-20%.

Предпринимателям, желающим реализовать свои товары на ярмарке, места предоставляются бесплатно. Для этого необходимо связаться по номеру 8 747 810 35 07, сообщили в акимате.

Отметим, что с декабря 2021 года ярмарка по улице Арнасай, 109 проходит ежедневно с 10:00 до 19:00.