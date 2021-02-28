Большая любовь к «Медеу»: почему Джамиля Ильяшева посвятила 30 лет знаменитому катку

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Джамиля Ильяшева пришла на каток «Медеу» в 1986 году, работала инструктором спортивного отдела, администратором, экономистом, экскурсоводом, занималась сбором экспонатов для выставочных панелей, которые хранят всю историю всемирно известного стадиона. За 30 лет непрерывной работы на катке она стала свидетельницей улыбок миллионов посетителей, разделила слезы побед и поражений вместе со спортсменами. В интервью корреспонденту МИА «Казинформ» она рассказала о своей большой любви к «Медеу» и преданности работе.

- Расскажите, пожалуйста, о себе…

- Я коренная алматинка. Мой отец Касим Рымбекович почти всю свою жизнь проработал в спортивной сфере. Он занимал должность заместителя директора спорткомплекса «Медео», затем был начальником управления спортивных сооружений. Он отдавал всего себя спорту. Конечно, Медео он считал своим детищем, и любовь к стадиону пронес через всю свою жизнь. Когда ушел из жизни, руководство стадиона приняло решение проводить конькобежные соревнования, посвященные его имени. Они проводятся с 2010 года ежегодно. Это детские соревнования, на которых начинающие спортсмены делают свои первые шаги в спорте. Для меня каток также стал родным домом. Я проработала на катке «Медеу» почти 30 лет. Каждый день из этих 30 лет не был похож на другой. Но каждый из них для меня это был праздник. Если слово МЕДЕО прочитать наоборот получится О ЕДЕМ! И сегодняшнее название МЕДЕУ – У ЕДЕМ! Это очень символично. Для меня это восторг, радость встреч и общения, улыбки спортсменов и посетителей, смех детворы, слезы побед и поражений.

- Когда Вы пришли на каток «Медеу»?

- На каток я пришла не сразу после института. Отец сначала отправил меня на стройку, как говорится «понюхать пороху». Для меня это был сильный урок жизни, за что я очень благодарна. А 6 января 1986 года началась моя трудовая деятельность на самом известном катке мира. Я не могу передать те ощущения, которые захлестнули меня в первые дни работы. Это был калейдоскоп нескончаемых соревнований, тренировок, массовых катаний. Голова кружилась от событий, людей, спортсменов. Меня просто распирало от гордости, что я работаю на катке. Сначала моя работа заключалась в оформлении документов с арендаторами, которых на катке было много, и командами, приехавшими на сборы и тренировки. Спустя несколько лет я стала инструктором спортивно-массового отдела, затем его начальником.

За столько лет работы я не помню такого дня, чтобы не хотелось ехать на каток. За время моей работы на «Медеу» сменилось 13 директоров стадиона и о каждом из них я могу сказать только теплые и благодарные слова. Так сложилось, что коллектив стадиона, его, так называемый костяк, несмотря на смену руководства, оставался почти неизменным. Это тоже показатель мастерства и уважения к нашей работе. Соревнования любого ранга (от местных до международных) на катке проводились и проводятся на высшем уровне. И это не только заслуга тренеров и спортсменов. Это титанический невидимый труд работников стадиона, о котором почему-то никто не говорит. Ведь если нет хорошего льда, слаженной работы ледовой службы, электриков, сантехников, холодильщиков, спорт отдела и других служб, то нет и рекордов.

- Можете вспомнить самые яркие моменты в своей работе?

- Интересных моментов было много. Например, каток очень любили посещать космонавты. Они назвали «Медеу» жемчужиной. Когда у них спросили почему, то оказалось, что из космоса стадион выглядит как белая бусинка, окруженная зеленью гор. В 80-90-х годах на «Медеу» было много бабочек типа «павлиний глаз». Они были оранжево-черные, большие, с ладошку. И вот в сентябре примерно 1989 года, когда уже был залит лед, мы утром приехали на работу и увидели на вираже возле табло необыкновенный большой рисунок из прилипших ко льду бабочек. Это было чудо. Мы так и не поняли, каким образом они сели на лед.

Еще один интересный случай - осенью мы наблюдали как стая перелетных уток села на лед, спутав его с озером. Такой чистоты и прозрачности лед был нормой для Медеу. Однажды один посетитель на массовых катаниях не послушал нашего дежурного и просто оставил свою обувь на бровке льда. Пока он катался, трактором была произведена плановая чистка льда, всех катающихся попросили покататься на середине поля. И вот когда посетитель не увидел своей обуви, он очень удивился. Мы объяснили, что его кроссовки, наверное, вывезены за каток и находятся в огромной куче снега. Он уехал в город на своей машине в коньках, а через неделю приехал с лопатой и нашел свои кроссовки.

- Какие экспонаты для выставочных панелей хранятся в музее «Медеу»?

- Идея создания музея родилась давно. Экспонаты собирались по крохам. Это были значки и медали, спортивная форма, сувениры и кубки которые спортсмены отдавали в музей. Каждому спортсмену, конечно, сложно расставаться со своими трофеями. Поэтому в музее каждый экспонат является очень важным достоянием.

- За всю свою работу Вы встречали многих туристов со всех уголков мира, которые посещали каток. Какие у них были впечатления от Медеу?

- На катке есть книги отзывов, в которых есть записи глав государств, членов делегаций разных уровней, знаменитостей, Все они с душевным теплом и восторгом отзываются о катке. Там даже есть автографы Леонида Брежнева, Ирины Родниной, Эриха Хонекера. Я встречала много делегаций и все восхищались стадионом, воздухом и окружающей природой.

- После выхода на заслуженный отдых, как мы знаем, Вы не отдалились от своей любимой работы?

- В июле 2020 года я ушла на пенсию, но не оставила работу на «Медеу». Я являюсь секретарем общественного объединения «Спортивное Долголетие», которое было создано для людей старше 56 лет. Главная цель - объединение ветеранов спорта и рядовых пенсионеров в сообщество, которое способствовало бы удовлетворению профессиональных и любительских интересов членов объединения в области спорта. Мы проводим культурно-просветительные, спортивно-оздоровительные работы.

Также отмечу, что в нашей семье есть те, которые также выбрали путь, связанный с туризмом. Мои две племянницы тоже решили посвятить себя этому направлению. Они, как и я, бесповоротно влюблены в наш город и, конечно же, в Медеу.