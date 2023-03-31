Большая коронарная дыра на Солнце спровоцировала магнитную бурю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На поверхности Солнца обнаружена новая корональная дыра, превышающая по своим размерам Землю в 20 раз. Именно она станет причиной магнитной бури в ближайшие дни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ресурса Astranews, это уже вторая корональная дыра гигантских размеров, зафиксированная на Солнце. Первая, в 30 раз превышающая размеры Земли, была обнаружена на звезде 23 марта 2023 года.

Согласно исследованиям обсерватории солнечной динамики НАСА, которая сделала рентген Солнца, поток плазмы, вырвавшийся из коронарной дыры, движется со скоростью 2,9 млн километров в час и достигнет Земли 31 марта или 1 апреля. Во время таких солнечных вспышек появляются мощные солнечные ветры и магнитные бури. Но, согласно прогнозам, большая часть плазменного потока минует нашу планету и магнитная буря не будет сильной.

Магнитные бури могут вызвать перебои в работе спутниковой связи и обострение заболеваний у метеочувствительных людей.

Всего в течение марта 2023 года было зафиксировано четыре магнитные бури - 4, 12,19, 31 марта. Сегодняшняя, завершающая месяц магнитная буря средней мощности.

Врачи рекомендуют в дни магнитных бурь проводить больше времени на свежем воздухе; следить за своим питанием и состоянием самочувствия, особенно людям с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.