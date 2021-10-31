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    10:12, 31 Октябрь 2021 | GMT +6

    «Большая двадцатка» согласовала единый налог на корпорации

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    РИМ. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Главы правительств и лидеры стран «Большой двадцатки» согласовали общие правила налогообложения. Участники саммита в Риме поддержали проект, который подразумевает, в частности, введение минимального 15% глобального налога на доходы корпораций. В Вашингтоне заявляют, что это должно положить конец гонке налоговых послаблений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Другой крупной темой форума стала борьба с пандемией. Саммит открылся с призывов предоставить больше вакцин для менее обеспеченных стран мира.

    «Мы близки к достижению цели ВОЗ по вакцинации 40% населения мира к концу 2021 года. Теперь мы должны сделать все возможное, чтобы достичь 70% к середине 2022», - заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

    Лидеры КНР и России Си Цзиньпин и Владимир Путин по видеосвязи призвали мировое сообщество договориться о взаимном признании различных вакцин против COVID-19. Заявление Путина прозвучало на фоне затянувшегося рассмотрения вопроса о регистрации препарата «Спутник V» в ВОЗ и Европейском агентстве лекарственных средств.

    Информагентства отмечают, что значительно сложнее оказались переговоры по климату. В итогом документе, по предварительным данным, будут содержаться общие рекомендации не допустить повышения среднегодовой температуры на Земле более чем на 1,5 градуса. С согласованием конкретных обязательств и сроков углеродной нейтральности возникли проблемы.


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