«Большая двадцатка» согласовала единый налог на корпорации
Другой крупной темой форума стала борьба с пандемией. Саммит открылся с призывов предоставить больше вакцин для менее обеспеченных стран мира.
«Мы близки к достижению цели ВОЗ по вакцинации 40% населения мира к концу 2021 года. Теперь мы должны сделать все возможное, чтобы достичь 70% к середине 2022», - заявил премьер-министр Италии Марио Драги.
Лидеры КНР и России Си Цзиньпин и Владимир Путин по видеосвязи призвали мировое сообщество договориться о взаимном признании различных вакцин против COVID-19. Заявление Путина прозвучало на фоне затянувшегося рассмотрения вопроса о регистрации препарата «Спутник V» в ВОЗ и Европейском агентстве лекарственных средств.
Информагентства отмечают, что значительно сложнее оказались переговоры по климату. В итогом документе, по предварительным данным, будут содержаться общие рекомендации не допустить повышения среднегодовой температуры на Земле более чем на 1,5 градуса. С согласованием конкретных обязательств и сроков углеродной нейтральности возникли проблемы.