Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Большая часть занятого населения сконцентрирована в АПК и секторе услуг  - Алихан Смаилов

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
21 Июня 2022, 12:51
Большая часть занятого населения сконцентрирована в АПК и секторе услуг  - Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Большинство казахстанцев заняты в низкопроизводительных отраслях экономики. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня большая часть занятого населения страны сконцентрирована в низкопроизводительных отраслях: в сельском хозяйстве и в секторе услуг. Это объясняется тем, что в экономике создаются рабочие места, не требующие навыков высокого уровня, что влияет на производительность и оплату труда», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, производительность труда в экономике составляет 8,2 млн тенге на 1 человека, при этом в сельском хозяйстве - 3,3 млн тенге на 1 человека, в секторе услуг – 6,8 млн тенге на 1 человека, тогда как в обрабатывающей промышленности – 19,5 млн тенге на 1 человека.

«Одной из основных причин, препятствующей росту доходов, является низкая квалификация рабочей силы. В этой связи задача по повышению производительности труда в экономике будет решаться через повышение производственных навыков рабочей силы, создание высокопроизводительных рабочих мест, а также стимулирование развития обрабатывающей промышленности, поскольку развитие и инвестиции в обрабатывающую промышленность оказывают наибольший мультипликативный эффект на экономику, способствуя развитию смежных отраслей и ускоряя процессы импортозамещения, цифровизации и автоматизации производств», - добавил Премьер.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Экономика   Общество   Алихан Смаилов  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны