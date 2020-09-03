Большая часть выделенных на спорт денег уходит на содержание хоккейных и футбольных клубов – Нуркиса Дауешов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Большая часть выделенных на спорт денег уходит на содержание хоккейных и футбольных клубов. Об этом сообщили в Министерстве культуры и спорта РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» обратил внимание на развитие массового спорта. Отмечено, что в условиях дефицита финансовых средств нет смысла содержать профессиональные спортивные клубы полностью за государственный счет», - сказал вице-министр культуры и спорта РК Нуркиса Дауешов в ходе онлайн-брифинга.

По данным ведомства, в стране по летним олимпийским видам спорта среди взрослых команд функционируют 95 профессиональных клубных команд (гандбол - 9, водное поло - 2, хоккей на траве - 1, регби - 2, баскетбол - 9, классический и пляжный волейбол - 23, футбол - 49). Профессиональные клубы по видам спорта финансируются за счет местных бюджетов и спонсорских средств.

В 2019 году из местных бюджетов в 17 регионах страны выделено 252,6 млрд тенге, большая часть данных средств уходит на содержание футбольных и хоккейных клубов. Так, в 2019 году выделено 121,3 млрд тенге, из них на футбол – 34,1 млрд тенге, 2020 год – 131,3 млрд тенге, из них на футбол – 37 млрд тенге.

Также функционирует «Президентский профессиональный спортивный клуб «Астана», который создан по инициативе Елбасы в декабре 2012 года. В настоящее время в состав клуба входят велокоманда «Astana Pro Team», футбольный клуб «Астана», хоккейный клуб «Барыс», баскетбольный клуб «Астана».

«Приоритет поставлен на открытие спортивных секций в регионах и развитие спортивного и творческого потенциала детей», - добавил Нуркиса Дауешов.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь. В рамках Послания Президент поставил задачу к 2025 году обеспечить стопроцентный охват детей до шести лет дошкольным воспитанием и обучением.



