Большая часть бюджетов управлений культуры и спорта должна идти на детские кружки – Аружан Саин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть бюджетов управлений культуры и спорта должна направляться на охват детей спортивными секциями и кружками искусств. Об этом заявила Уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одно из основных направлений нашей работы - это воспитание человеческого капитала. Это не только школа, не только знания – это воспитание личности, которая, может быть, не так хорошо знает алгебру, не так хорошо разбирается в химии, но этот человек нашел себя в жизни. Это ребенок, который получил возможности для развития того, что он любит, что ему нравится, своих талантов», - сказала Аружан Саин на расширенном заседании коллегии Министерства образования и науки РК.

Она также сообщила, что направляла по этому поводу письма в местные исполнительные органы.

«Я в августе и сентябре отправила письма всем акимам о том, что нужно развивать спорт и культуру и это должно быть не только обязанностью управления образования. П о моему убеждению, б ольшая часть бюджетов управлений спорта и культуры должна направляться на охват детей спортивными секциями и кружками искусств. Только там мы сможем привить детям важнейшие человеческие качества. Это единственный способ воспитать качественный человеческий капитал, от которого зависит любая страна. Я хотела бы, чтобы к этому вопросу отнеслись ответственно на местах», - подчеркнула Аружан Саин.

Отметим, в Центральном концертном зале «Казахстан» в Нур-Султане проходит расширенное заседание коллегии Министерства образования и науки РК с участием главы ведомства Асхата Аймагамбетова и заместителя Премьер-Министра РК Бердибека Сапарбаева.



