21 Июля 2022 15:43

Большая часть Атырау на пять дней останется без горячей воды

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Большая часть Атырау из-за ремонта теплопунктов на пять дней останется без горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс- службе городского акимата, акционерное общество «Атырауские тепловые сети» уведомило о временном прекращении подачи горячей воды. Сделано это будет в связи с ремонтными работами по ревизии оборудования теплопунктов согласно плану-графику.

Горячей воды не будет с 25 по 29 июля 2022 года.

Подача прекратится от теплопункта «Центральный Б» по ул. Махамбета №№ 114, 114 а, 114 б, ул. Б.Момышұлы №№ 15, 17, 19, 21,23, 25, 27, ул. Абая №№ 14 а, 16 а, 18 а, ул. Канцева №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6 а, 11, ул. Валиханова № 9 а.

От центрального теплопункта «№101» – Авангард 4 мкр №№ 1, 2, 3, 4, 7, 17, 18, 19, ул. Сатпаева №№ 3а, 4 а, 5, 66.