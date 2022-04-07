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Большая часть арендных квартир не зарегистрирована в налоговых органах – МВД

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
7 Апреля 2022, 22:36
Большая часть арендных квартир не зарегистрирована в налоговых органах – МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О борьбе с недобросовестными жильцами, нарушающими покой граждан, рассказали в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рычагом воздействия на недобросовестных жильцов и арендодателей является подача гражданских исков о выселении и запрете на занятие этой деятельностью. Однако, данная судебная процедура из-за своей сложности и длительности не находит широкого применения», - сообщили в министерстве в ответ на запрос редакции.

Только участковыми инспекторами полиции в 2021 году при подворовом обходе выявлено более 42 тыс. арендных квартир, из которых свыше 30 тыс. не имели регистрацию в органах государственных доходов. Информация направляется в налоговые органы для принятия мер.

Ранее в МВД рассказали, что только за три месяца за нарушение тишины привлечено более 18 тысяч физлиц.

«Как показывает анализ, в большинстве случаев (70%) покой граждан нарушается жильцами арендных квартир, особенно сдаваемых на краткосрочный период (посуточная или почасовая аренда)», - сообщили в ведомстве.


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