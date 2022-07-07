7 Июля 2022 12:35

Большая часть абитуриентов сдала ЕНТ на казахском языке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 76% абитуриентов выбрали казахский язык для сдачи ЕНТ. Об этом сообщила директор департамента высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК Гульжан Джарасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается языка сдачи тестирования, то около 76% выпускников прошли ЕНТ на казахском языке, 24% – на русском, 0,1% (213) – на английском языке.

Тестирование проводилось по пяти предметам: трем обязательным и двум профильным. Количество тестовых заданий - 120, из них по истории Казахстана – 15, по математической грамотности – 15, по грамотности чтения – 20 и по двум профильным предметам по 35 заданий», - сказала Гульжан Джарасова на брифинге в СЦК.

Она напомнила, что продолжительность тестирования составляет 4 часа или 240 минут.

Как сообщалось ранее, около 220 тыс. раз сдали тестирование с момента старта основного ЕНТ. Из них 75,8 % выпускников прошли тестирование на государственном языке, 24 % – на русском, 0,1 % – на английском языке. Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали около 68 % абитуриентов, что на 1 % выше по сравнению с прошлой неделей. Что касается среднего балла, то он составил 66 баллов.

В этом году для удобства абитуриентов впервые запущена SMS-рассылка с напоминанием выбранной даты, времени, места и профильных предметов ЕНТ. SMS-уведомление отправляется самим участникам ЕНТ, а также родителям или законным представителям несовершеннолетних абитуриентов. Для соблюдения академической честности тестовый вариант абитуриентов промаркирован. То есть, у каждого участника ЕНТ свой личный вариант тестов. В случае нарушения правил и попытке выноса тестовых заданий за пределы аудитории Национальный центр тестирования сможет определить нарушителя, результаты которого будут аннулированы.