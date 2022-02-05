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Больными КВИ занято 20% мест в реанимациях Атырау
5 Февраля 2022 03:00
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 21 пациент с коронавирусной инфекцией находится в тяжелом состоянии в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получает 251 человек. Загруженность составляет 10,6% (на 2360 койко-мест).
В отделениях реанимации находится 21 пациент с коронавирусной инфекцией. 3 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 19,8% (на 106 мест).
Как ранее сообщалось, за сутки COVID-19 подтвердился у 124 жителей Атырауской области.
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