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Больными КВИ занято 20% мест в реанимациях Атырау

5 Февраля 2022 03:00
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Больными КВИ занято 20% мест в реанимациях Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 21 пациент с коронавирусной инфекцией находится в тяжелом состоянии в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получает 251 человек. Загруженность составляет 10,6% (на 2360 койко-мест).

В отделениях реанимации находится 21 пациент с коронавирусной инфекцией. 3 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 19,8% (на 106 мест).

Как ранее сообщалось, за сутки COVID-19 подтвердился у 124 жителей Атырауской области.

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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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