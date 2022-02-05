Больными КВИ занято 20% мест в реанимациях Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 21 пациент с коронавирусной инфекцией находится в тяжелом состоянии в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получает 251 человек. Загруженность составляет 10,6% (на 2360 койко-мест).

В отделениях реанимации находится 21 пациент с коронавирусной инфекцией. 3 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 19,8% (на 106 мест).

Как ранее сообщалось, за сутки COVID-19 подтвердился у 124 жителей Атырауской области.