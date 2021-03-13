Больных стало меньше, но тяжелых случаев стало больше – Ляззат Ералиева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день наблюдается уменьшение числа заболевших коронавирусом, но вместе с тем растет число заболевших, поступающих в стационары в тяжелом состоянии. Коронавирусная инфекция утяжеляет имеющиеся хронические заболевания и оставляет в организме последствия, с которыми врачам еще предстоит долго бороться. Об этом заявила профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК Ляззат Ералиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Она отметила, что на сегодня мы знаем уже многое о коронавирусе, но пока нет уверенности в том, что в будущем коронавирус SARS-CoV-2 не покажет нам новые стороны своего существования.

- Впереди теплое время года, как это может повлиять на ситуацию с распространением коронавируса?

- Сейчас уже известно, что коронавирус SARS-CoV-2 устойчив как в холодное, так и в теплое время года, поэтому пока заболевание будет регистрироваться, необходимо продолжать соблюдать меры инфекционной безопасности – маски, дистанцирование, мытье рук.

- У многих на сегодня возникает вопрос - вакцинироваться или нет, ведь вирус мутирует?

- Коронавирус SARS-CoV-2 мутирует так же, как вирус гриппа. И если взять в качестве примера вакцину против гриппа, то производители каждые 6 месяцев меняют составы вакцин в зависимости от того, какой штамм гриппа циркулирует в это время и на данной территории.

Если вирус SARS-CoV-2 перейдет в разряд сезонных вирусов, то производители также в зависимости от эпидемиологически активного штамма для Южного полушария или Северного полушария будут менять состав вакцины.

Скорость мутации постоянно меняется, и все зависит от того, как быстро появляются новые препараты или вакцины. Поэтому надо как можно быстрее вакцинировать как можно большее количество людей.

- Есть заявления некоторых ученых о том, что вакцина на основе мРНК или векторные вакцины могут провоцировать возникновение генетических изменений и что мы это увидим в ближайшие десятилетия. Что вы можете сказать по этому поводу?

- В человеческом организме нет механизма для преобразования РНК обратно в ДНК, поэтому для вакцин на основе мРНК отсутствует риск внедрения в геном клетки хозяина, вакцины в человеческом организме могут лишь продуцировать только вирусный белок, благодаря которому организм отвечает выработкой антител.

Что касается векторных вакцин на основе аденовируса, например Спутник V, то аденовирусы, при внедрении в организм человека, не могут воспроизводиться, так как у них удаляются два гена, которые необходимы аденовирусу для воспроизводства, и их геном предварительно заменяется геномом шипованного белка SARS-CoV-2.

- Какие последствия наблюдаются после перенесенной коронавирусной инфекции?

- Постковидные проявления многолики – так как уже сейчас прослеживается связь между перенесенной коронавирусной инфекцией и хроническими заболеваниями. Есть уже результаты исследования среди переболевших КВИ людей. Выявлено, что большинство из них обращается к врачу с различными жалобами на ухудшение общего самочувствия и треть из них вновь попадает в больницу с осложнениями со стороны сердечно-сосудистой системы, печени, почек. Поэтому выздоровевшим людям надо более внимательно относится к своему здоровью.