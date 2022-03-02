Больных COVID-19 не осталось в районных стационарах в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В инфекционных стационарах районов Атырауской области не осталось пациентов с COVID-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за прошедшие сутки коронавирусная инфекция ни у одного из жителей сельских районов не подтвердилась. Последние 4 пациента, болевшие коронавирусной инфекцией, из районных инфекционных стационаров выписались накануне. Нет также больных COVID-19 и в инфекционном стационаре на Тенгизском нефтегазовом месторождении.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «зеленой» зоне.

Ранее сообщалось о том, что в городе Атырау в инфекционном стационаре остался 21 пациент с COVID-19.